Москва, 1 июня, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Почти две тысячи флагов украсят столицу на День России, государственный праздник, который отмечается ежегодно 12 июня. Триколоры появятся на крупных мостах и вдоль автотрасс, сообщает 1 июня официальный портал мэрии Москвы.

so-l.ru Развивающийся на ветру флаг России

Флаги разместят на 11 мостах и путепроводах к 11 июня, а снимут после праздника, 13 числа. Всего будет установлен 1761 флагшток. Российские триколоры украсят шесть эстакад на Минском и Ленинградском шоссе и проспекте Мира, кроме того, флаги появятся на мостах: Большом Москворецком, Большом Каменном и Большом Устьинском.

Здания вдоль Кутузовского проспекта будут украшены 90 стягами. 68 композиций из мачт с флагами высотой от 8 до 12 метров появятся в пределах Садового кольца и возле автодорог. Так, стяги украсят Калужскую и Смоленскую площади, площадь Гагарина и Сокольники.

Москву украсят и государственными символами — праздничными плакатами и цифровыми билбордами с гербом и флагом России.