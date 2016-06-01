Калуга, 1 июня, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Прокуратурой Барятинского района Калужской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с малолетней дочерью.

kaluga-poisk.ru Калужанин жестоко обращался с малолетней дочерью

Как сообщил 1 июня корреспонденту ИА REGNUM прокурор Барятинского района Алексей Карловский, уголовное дело возбуждено в апреле текущего года органом дознания МОМВД России «Кировский» по заявлению женщины, сообщившей об избиении супругом их восьмилетней дочери.

Как установлено в ходе расследования, отец ребенка в период с сентября 2014 года по апрель 2016 года неоднократно подвергал избиению свою дочь. Дознанием выявлены факты, когда издеваясь над ребенком, он бил девочку дневником, портфелем и дергал за волосы.

Теперь отцу за свою жестокость к ребенку придется предстать перед судом.