Москва, 1 июня, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля незначительно корректируется к доллару США и евро 1 июня, свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Рубль к доллару

По состоянию на 11:01 мск доллар США опустился на 6,75 копейки к предыдущему закрытию и составил 66,6325 рубля. Евро к этому времени подорожал на 9,25 копейки и составил 74,31 рубля.

За первый час торгов доллар достигал максимума в 66,8750 рубля, минимума — в 66,5125 рубля. Торги по евро проходили в диапазоне от 74,0475 рубля до 74,3725 рубля.