Краснодар, 1 июня, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт авиакомпании «Глобус», прилетевший в Краснодар из Москвы, после посадки выехал за пределы посадочной полосы международного аэропорта. На борту присутствовали 144 пассажира, сообщил в пресс-службе компании «Базэл Аэро».

Vladimir Voronov Взлетно-посадочная полоса

Отмечается, что инцидент произошел накануне, 31 мая, в 18:35 мск. Самолёт сел и после пробега выехал за ограничительные огни взлётной полосы, оказавшись на бетонной отмостке. Затем он успешно заехал на стоянку.

«На его борту находились 144 пассажира, никто не пострадал», — говорится в сообщении. Пассажиры, которые должны были лететь на этом же самолёте в Москву, отправились на резервном воздушном судне.