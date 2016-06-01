Чебоксары, 1 июня, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Чувашии выясняют обстоятельства происшествия в посёлке Ибреси. Здесь горел 13-квартирный жилой дом, в результате остались без крова три семьи, сообщили ИА REGNUM в ГКЧС.

cap.ru Пожар в Ибресях

Пожар произошёл 31 мая в 16:02 в многоквартирном бревенчатом доме по ул. Шпалзавода, д. 9. По данным спасателей, в 16:40 пожар был локализован, в 17:45 — ликвидирован. Дом повреждён, огнём уничтожена практически вся кровля. Пострадавших нет.

В ГКЧС отмечают, что предполагаемая причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Предварительный материальный ущерб оценивается в 198 тыс. рублей.

В связи с происшествием, в администрации Ибресинского района создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, на котором рассмотрены вопросы временного размещения семей и оказания материальной помощи за потерю имущества. По данным чиновников, в сгоревшем доме проживали три семьи по трое детей в каждой. Об остальных семьях не сообщается. В настоящее время они разместились родственников.

Поддержку обещают и на уровне республиканской власти. Членам правительства республики поручено подготовить соответствующие документы по оказанию содействия пострадавшим за счет резервного фонда Кабинета Министров. Министерству образования Чувашии поручено оказать семьям содействие в организации летнего отдыха и оздоровления детей.

По данным ГКЧС, с начала года на территории Чувашии зарегистрировано 392 пожара, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате пожаров погибли 47 человек (за аналогичный период прошлого года — 53). Травмы различной степени тяжести получили 42 человека. Ущерб составил 36,46 млн рублей.