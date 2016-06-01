В Самаре полиция предотвратила массовую криминальную разборку
Самара, 1 июня, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Тридцать человек задержаны сотрудниками полиции в Промышленном районе Самары, представители местной криминальной среды намеревались встретиться в условленном месте и разрешить возникший между ними конфликт, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранителям стало известно, что между двумя молодыми людьми из разных околокриминальных групп возникли противоречия. Чтобы разрешить ситуацию, конфликтующие привлекли своих знакомых и назначили встречу.
Однако, когда встреча началась, один из перекрестков неподалеку был блокирован сотрудниками ГИБДД, а к собравшимся направились сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью областного Управления уголовного розыска ГУ МВД и бойцы СОБР «Омега». Участники встречи пытались оказать сопротивление стражам порядка, однако были задержаны.
Полицейские досмотрели 10 дорогих иномарок, принадлежащих задержанным, и изъяли из них 10 единиц травматического оружия. Личности всех 30 задержанных были установлены, ими оказались жители Самары и Тольятти, возраст которых составляет от 30 до 50 лет. По факту происшествия ведется проверка.