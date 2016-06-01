Самара, 1 июня, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Тридцать человек задержаны сотрудниками полиции в Промышленном районе Самары, представители местной криминальной среды намеревались встретиться в условленном месте и разрешить возникший между ними конфликт, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Михаил ДОМОЖИЛОВ Стенка на стенку

Правоохранителям стало известно, что между двумя молодыми людьми из разных околокриминальных групп возникли противоречия. Чтобы разрешить ситуацию, конфликтующие привлекли своих знакомых и назначили встречу.

Однако, когда встреча началась, один из перекрестков неподалеку был блокирован сотрудниками ГИБДД, а к собравшимся направились сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью областного Управления уголовного розыска ГУ МВД и бойцы СОБР «Омега». Участники встречи пытались оказать сопротивление стражам порядка, однако были задержаны.

Полицейские досмотрели 10 дорогих иномарок, принадлежащих задержанным, и изъяли из них 10 единиц травматического оружия. Личности всех 30 задержанных были установлены, ими оказались жители Самары и Тольятти, возраст которых составляет от 30 до 50 лет. По факту происшествия ведется проверка.