Мурманск, 1 июня, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Жителей Мурманска лишили единственной в микрорайоне детской поликлиники. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, мамы из мурманской Росты встретились с чиновниками и общественниками, чтобы не в первый раз объяснить необходимость сохранения участка оказания помощи малышам.

Джей Леонард. Доктор для бедных. XIX век

«Я мама пятерых детей, — поделилась Эльвира Элеманова. — Недавно был случай: вызвали такси, нас отказались вести. Сказали вызывать две машины. Элементарно мы не можем на коляске доехать до Инженерной, ходит только 10-й автобус, и то редко, в маршрутку коляска не вмещается. Переезд постоянно закрывается, мы постоянно опаздываем. Мне, конечно, удобнее обращаться за помощью в филиал. Ездить очень тяжело, по крайней мере, детям».

Тем временем в областном Минздраве, который недавно принял в своё ведение городские учреждения здравоохранения, считают, что медицинское обслуживание 3 тысяч детей должно осуществляться там, где созданы условия для этой работы. То есть не на Лобова — в шаговой доступности для большинства возмущённых родителей, а на Инженерной — учреждении, где консультируются и лечатся жители Ленинского района Мурманска.

«Помощь детям должна оказываться в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, — напомнил министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин. — Данные порядки соблюдаются в главном здании на Инженерной, там помощь будет оказываться, для всех».

На круглом столе, который прошёл накануне в региональном штабе Общероссийского народного фронта, возмущённые женщины передали Перетрухину листы с подписями — по некоторым данным, более тысячи горожан выступили против так называемой оптимизации и призвали региональные власти к ответу. Оригинал документов находится в приёмной губернатора, копия — у главы профильного ведомства. Также родители выразили намерение обратиться в приёмную президента РФ, чтобы отстоять свои интересы.

Отметим, проводимая в Мурманской области оптимизация здравоохранения уже не раз вызывала беспокойство местных жителей. В частности, как сообщало ИА REGNUM, из-за проводимых работ молодые и приглашённые в Заполярье врачи не смогли получить единовременные выплаты в полном объёме. Речь идёт примерно о пяти с половиной миллионах рублей.