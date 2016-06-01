Якутск, 1 июня, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Почему якутяне не претендуют на гектары в Нерюнгринском районе, в каких районах республики открыта навигация, чем уникальна новая обогатительная фабрика и кто станет министром экономики региона — в обзоре ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

Заявок на бесплатный гектар в Нерюнгринском районе Якутии пока не поступало

Закон о дальневосточном гектаре начал действовать в пилотных районах ДФО с сегодняшнего дня, 1 июня. Однако заявок на бесплатный гектар земли в Нерюнгринском районе Якутии пока не поступало, пишет YakutiaMedia.

Начальник земельного отдела управления муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района Кристина Файзулина объяснила отсутствие заявок тем, что закон вступил в силу только сегодня. «Прием заявок у нас начинается только с сегодняшнего дня. Пока еще никто ничего не принес, а так с этого момента заявки принимаем каждый день», — сказала она.

Однако стоит отметить, что на сегодняшний день уже подано 72 заявки — по всему Дальнему Востоку. Они находятся на стадии рассмотрения.

Напомним, получить 1 га в Якутии пока могут только ее жители и только в Нерюнгринском районе республики. Подать заявку на бесплатное получение земли можно будет через Интернет. Для этого организован специальный сайт.

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В Якутии министром экономики назначат постоянного представителя республики при президенте РФ

Исполняющего обязанности первого вице-премьера правительства Якутии, министра экономики республики Алексея Стручкова рекомендовали утвердить на этих должностях. Окончательное решение по его кандидатуре будут принимать депутаты Госсобрания республики, пишет ЯСИА.

Напомним, до марта 2016 года Алексей Стручков являлся постоянным представителем при президенте РФ, а исполнять обязанности министра экономики начал после того, как бывший глава ведомства Валерий Максимов был назначен советником главы Якутии.

Кандидатура Алексея Стручкова на должность первого заместителя председателя правительства — министра экономики республики была согласована в ходе заседания постоянного комитета регионального парламента по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры.

Алексея Стручкова представила премьер-министр Якутии Галина Данчикова. Она рассказала о его профессиональных качествах, трудовой биографии и функциях, которые он будет выполнять на должности. Депутаты задали Алексею Стручкову несколько вопросов. Например, Владимир Федоров спросил о перспективах строительства в Якутии нефтеперерабатывающего завода. «20 лет обсуждается этот вопрос, есть ряд предложений, но по разным причинам они не реализованы. Главным образом из-за нерентабельности, ведь продукцию сможем реализовывать только на внутреннем рынке, а в соседних регионах уже налажена нефтепереработка», — объяснил Алексей Стручков и добавил, что внимание республики будет направлено больше на газопереработку.

Обсудив кандидатуру, члены постоянного комитета приняли решение одобрить представленную кандидатуру и рекомендовать Госсобранию дать согласие главе Якутии Егору Борисову на назначение Алексея Стручкова.

В центральных районах Якутии открыта навигация для маломерных судов

С 1 июня на территории республики открыта навигации для маломерных судов, принадлежащих физическим и юридическим лицам в Хангаласском, Намском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском (река Лена), Кобяйском улусах (районах), Якутске, Жатае, об этом сообщает РИГ SAKHAPRESS.RU. По информации информагентства, с 6 июня навигация будет открыта в Оймяконском районе, с 10 июня — в Жиганском, Момском, Абыйском, Эвено-Бытантайском, Верхоянском, Среднеколымском, Оленекском районах, с 15 июня — в Анабарском, Аллаиховском, Булунском, Усть-Янском, Нижнеколымском.

Сроки открытия навигации для маломерных судов на территории Якутии могут быть скорректированы, исходя из фактических гидрологических условий на водных объектах республики.

В Нерюнгринском районе открыли обогатительную фабрику

Глава Якутии Егор Борисов, заместитель полпреда президента РФ в ДВФО Владимир Солодов, генеральный директор ООО «УК «Колмар» Сергей Цивилёв и глава Нерюнгринского района Андрей Фитисов 31 мая перерезали символическую алую ленточку, открыв новый промышленный объект компании «Колмар» — обогатительную фабрику «Инаглинская-1». Как пишет ИА SakhaNews, на сегодняшний день это самая современная в России фабрика, которая будет работать по уникальным отечественным технологиям, позволяющим обогащать уголь разного класса до 70% зольности, соблюдая при этом жесткие экологические требования и нормы безопасности для работников.

Мощность фабрики «Ингалинская-1» — 2 миллиона тонн угля в год при круглосуточной организации работы и производительности 250 тонн в час. Фабрика оснащена на 85% отечественным оборудованием и будет применять технологии, разработанные российскими специалистами. Принимая поздравления, генеральный директор ООО «Управляющая компания «Колмар» Сергей Цивилёв отметил, что новая фабрика позволит сломать стереотипы, которые характерны для большинства добывающих предприятий нашей страны, продающих потребителям сырье. «Колмар» намерен прекратить реализацию энергетических углей и поставлять на экспорт и внутренний рынок только угли, обогащаемые на собственных фабриках.

Уже подготовлена строительная площадка будущей фабрики «Инаглинская-2» и спроектирована фабрика «Инаглинская-3» каждая мощностью до 6 млн тонн угля в год. Они будут сданы в эксплуатацию в третьем квартале 2017 года. Это позволит компании полностью перейти на производство и продажу коксующихся углей в виде концентрата — дорогого продукта с высокой добавленной стоимостью.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДВФО Владимир Солодов особо отметил, что компания «Колмар» на Дальнем Востоке является примером бережного отношения к природным ресурсам и создания на их основе добавленной стоимости путём обогащения энергетического угля. При этом компания создает условия для более высокого качества жизни людей — условия их труда и быта за счет строительства новых современных промышленных и инфраструктурных объектов в рамках ГОК Инаглинский и Денисовский.