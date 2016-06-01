Элиста, 1 июня, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Жители калмыцкого поселка Большой Царын (Октябрьский район) вынуждены массово забивать крупный рогатый скот. Причина — ящур. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сами жители поселка.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

«Поголовно валим скот. Плачем, но забиваем кормилиц», — рассказал собеседник агентства.

Причем, судя по сообщениям в местных СМИ и на форумах, ящур зарегистрирован не только в Большом Царыне. На портале «Подслушано в Калмыкии» появилась информация о выявлении ящура в Ики-Бурульском районе.

«В Ики-Бурульском районе обнаружили заболевание ящур у КРС и весь скот приговорили уничтожить, это все понятно, что так надо для безопасности… Просто мой папа столько времени растил, старался для нас, помню, как купил первую корову, столько радости было… А сейчас очень расстроен и ходит по двору, не знает, чем себя занять, просто столько сил вложено…» — написал один из пользователей.

Между тем, напоминает ИА REGNUM, 24 мая в рамках 84-й Генеральной сессии делегатов Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) Российской Федерации был присужден статус страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации. 26 мая российской делегации был вручен соответствующий сертификат. Данное решение, по словам главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, упростит доступ российской сельхозпродукции на международный рынок.

Ящур является острым вирусным заболеванием, наиболее подвержен ему сельскохозяйственный рогатый скот, болезнь опасна и для человека. Характеризуется интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа. У коров для 50% зараженных животных летальный исход наступает через два-три дня. Человек может заразиться через сырое молоко и продукты переработки, редко — через мясо, а также при прямом контакте с зараженным животным.