Сельская «новь»: школу закрыли, детский сад закрывают... Но красота вокруг!
Село Кирябинское, Башкирия, 1 июня, 2016, 10:44 — ИА Регнум. В селе Кирябинское в Башкирии всё уже зелено, но так как ночи холодные (рядом горы), яблони и сирень ещё по-весеннему цветут, и на полях желтеют одуванчики. Коров, коз и лошадей уже выпустили пастись на свежей траве, свободные от уроков школьники тоже почти весь день проводят на улице. Жители деревни сажают овощи в огородах и занимаются заготовкой дров.
На пришкольной спортплощадке больше ничего не красят: школу закрыли в прошлом году. До сих пор думают, что делать со зданием. Сначала хотели сделать там номера и развивать туризм, но с новой силой грянувший в начале 2016 года кризис перепугал инвестора.
Школьники проводят каникулы на старой детской площадке. Её собираются демонтировать ещё с прошлого года. Забор, не пускавший туда коров, убрали, всё остальное пока стоит.
Лошади тоже на каникулах, гуляют сами по себе. Когда начнётся покос, их перестанут отпускать, чтобы не искать потом по всей деревне, когда они будут нужны.
На детской площадке, построенной на спонсорские деньги «Единой России» в прошлом году, дети и в каникулы играют очень редко. В том числе потому, что забор низкий, за мячом под гору через полдеревни бежать. Асфальт уже начал крошиться, его не чинят: сельская администрация не берёт площадку на свой баланс.
Паводок прошёл, вода в реке снова чистая, можно полоскать бельё.
Сено за зиму не доели.
Вопреки заблуждению, что в деревне скучно, детям здесь всегда есть чем заняться. Например, мальчики любят рыбачить. Рыба мелкая, а потому родители относятся к такому хобби без вдохновения. Зато кошки ценят.
Детский сад закрывается на всё лето. Так каждый год.
Несанкционированная деревенская свалка к лету стала больше. Рядом табличка — «Свалка мусора запрещена. Штраф 1000 рублей», но она никого не пугает. Коровы часто приходят сюда что-нибудь пожевать.
Коровы гуляют сами по себе. Собирались к лету найти пастуха, но не удалось: работа тяжелая, платят мало.
Мотосезон открыт. Мотоцикл припаркован у стены каменного сарая, которому уже более ста лет.
Популярнее мотоциклов летом только самоходки — сборные машины, которые деревенские жители называют «шайтан-арбэ» (Чёртова повозка). На этих машинах ездят на покос, возят воду, вывозят мусор и навоз. Цена такой свежесобранной около 35 тысяч рублей.
Сирень цветёт, придавая лету оттенок весны.
Яблоня тоже вся в цвету.
Весной построили новую дорогу, но её состояние оставляет желать лучшего: уже есть ямы, преодолевать которые на легковой машине неприятно.