Село Кирябинское, Башкирия, 1 июня, 2016, 10:44 — ИА Регнум. В селе Кирябинское в Башкирии всё уже зелено, но так как ночи холодные (рядом горы), яблони и сирень ещё по-весеннему цветут, и на полях желтеют одуванчики. Коров, коз и лошадей уже выпустили пастись на свежей траве, свободные от уроков школьники тоже почти весь день проводят на улице. Жители деревни сажают овощи в огородах и занимаются заготовкой дров.

ИА REGNUM Козы пасутся на свежей траве

ИА REGNUM Пришкольная спортплощадка

На пришкольной спортплощадке больше ничего не красят: школу закрыли в прошлом году. До сих пор думают, что делать со зданием. Сначала хотели сделать там номера и развивать туризм, но с новой силой грянувший в начале 2016 года кризис перепугал инвестора.

ИА REGNUM Школьники на старой детской площадке

Школьники проводят каникулы на старой детской площадке. Её собираются демонтировать ещё с прошлого года. Забор, не пускавший туда коров, убрали, всё остальное пока стоит.

ИА REGNUM Лошади

Лошади тоже на каникулах, гуляют сами по себе. Когда начнётся покос, их перестанут отпускать, чтобы не искать потом по всей деревне, когда они будут нужны.

ИА REGNUM Новая детская площадка

На детской площадке, построенной на спонсорские деньги «Единой России» в прошлом году, дети и в каникулы играют очень редко. В том числе потому, что забор низкий, за мячом под гору через полдеревни бежать. Асфальт уже начал крошиться, его не чинят: сельская администрация не берёт площадку на свой баланс.

ИА REGNUM Полоскание белья на реке

Паводок прошёл, вода в реке снова чистая, можно полоскать бельё.

ИА REGNUM Стога

Сено за зиму не доели.

ИА REGNUM Рыбаки

Вопреки заблуждению, что в деревне скучно, детям здесь всегда есть чем заняться. Например, мальчики любят рыбачить. Рыба мелкая, а потому родители относятся к такому хобби без вдохновения. Зато кошки ценят.

ИА REGNUM Детский сад

Детский сад закрывается на всё лето. Так каждый год.

ИА REGNUM Свалка

Несанкционированная деревенская свалка к лету стала больше. Рядом табличка — «Свалка мусора запрещена. Штраф 1000 рублей», но она никого не пугает. Коровы часто приходят сюда что-нибудь пожевать.

ИА REGNUM Коровы пасутся сами

Коровы гуляют сами по себе. Собирались к лету найти пастуха, но не удалось: работа тяжелая, платят мало.

ИА REGNUM Припаркованный мотоцикл

Мотосезон открыт. Мотоцикл припаркован у стены каменного сарая, которому уже более ста лет.

ИА REGNUM Самоходка шайтан арбэ (чёртва повозка)

Популярнее мотоциклов летом только самоходки — сборные машины, которые деревенские жители называют «шайтан-арбэ» (Чёртова повозка). На этих машинах ездят на покос, возят воду, вывозят мусор и навоз. Цена такой свежесобранной около 35 тысяч рублей.

ИА REGNUM Сирень цветёт

Сирень цветёт, придавая лету оттенок весны.

ИА REGNUM Яблоня в цвету

Яблоня тоже вся в цвету.

ИА REGNUM Так выглядит новая деревенская дорога

Весной построили новую дорогу, но её состояние оставляет желать лучшего: уже есть ямы, преодолевать которые на легковой машине неприятно.