Архангельск, 1 июня, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Находившаяся под следствием Кудряшова в 2015 году заработала 6,8 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Так, в ее собственности квартира (159 кв. метров), земельный участок (522 кв. метра) и дом (94 кв. метра). Вся эта недвижимость также находится и в собственности супруга.

Добавим, что 18 декабря 2015 года с бывшего ректора САФУ Елены Кудряшовой были сняты все обвинения. Дело прекратили «в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта было возбуждено уголовное дело в отношении ректора Северного Арктического федерального университета Елены Кудряшовой. По версии следствия, в 2011 году ректор в процессе подготовки и строительства здания библиотеки САФУ из личной заинтересованности необоснованно заключила ряд договоров с некомпетентной московской фирмой, что повлекло причинение материального ущерба учебному заведению на сумму более 7 миллионов рублей.

Напомним также, что 28 апреля 2014 года Ломоносовский районный суд Архангельска огласил приговор по уголовному делу в отношении экс-проректора по инфраструктурному развитию Северного Арктического федерального университета Дмитрия Таскаева. Бывшему вузовскому чиновнику назначено наказание в виде 4,5 года колонии строгого режима и штраф в 105 млн рублей.