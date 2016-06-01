Пекин, 1 июня, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Первые экземпляры нового компактного кроссовера Jeep Renegade поступили в открытую продажу на территории КНР. Китай стал третьей страной-производителем новинки от Jeep, до этого сборка кроссовера осуществлялась только в Италии и Бразилии.

jiangsu.sina.com.cn Jeep Renegade

Производство Jeep Renegade наладили на совместном предприятии GAC-Fiat в провинции Гуандун. Для китайских потребителей будет доступна версия с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 148 л.с., который будет поставляться в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. До конца 2016 г. в линейке Jeep появится Renegade с 2-литровым мотором, мощность которого составит 168 л.с., пишет «Тайпин цичэ».

Руководство автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles, которому принадлежит марка Jeep, ожидает, что полноприводный городской кроссовер будет пользоваться популярностью среди китайских автомобилистов.

Официальная стоимость новинки в базовой комплектации составляет около 142 тыс. юаней. Самая полная комплектация обойдется покупателю в 179 тыс. юаней.