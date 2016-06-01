Москва, 1 июня, 2016, 10:41 — ИА Регнум. В России по состоянию на 1 января 2015 года проживают около 27,4 млн детей. В последние годы растет число рождений детей: если в 2006 году родились примерно 1,5 млн детей, то в 2015 году уже около 1,9 млн детей, сообщили в Минтруде РФ.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Симеон с младенцем. Фрагменрт, 1669

По предварительным данным, в 2015 году на одну женщину репродуктивного возраста приходилось 1,77 ребенка, тогда как в 2006 году — 1,31 ребенка.

По этому показателю Россия опережает Австрию, Германию, Грецию, Данию, Испанию, Италию, Португалию, Швейцарию, в которых суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,4—1,5 ребенка.

Для сохранения позитивных трендов рождаемости государством предпринимаются активные действия по стимулированию вторых и третьих рождений. В частности, в 2013 году введено пособие на третьего и последующих детей. В 2013 году ежемесячная денежная выплата была установлена в 65 регионах, в 2014 году — в 66, в 2015—2016 годах — в 69. Размер ежемесячной выплаты в среднем по Российской Федерации составляет 9 тыс. рублей в месяц.

По состоянию на 1 мая 2016 года в субъектах Российской Федерации, получающих поддержку за счет средств федерального бюджета, ежемесячную денежную выплату выплачивают на 358,5 тыс. детей, что составляет 76% от числа рожденных третьих и последующих детей в 2013—2016 годах.

Кроме того, для повышения рождаемости в России был введен материнский капитал. По данным Пенсионного фонда РФ на 1 мая 2016 года, в России выдано 6,9 млн сертификатов на материнский (семейный) капитал. В 2016 году размер материнского капитала составляет 453,026 тыс. рублей.