Москва, 1 июня, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Московский регион, как и весь Центральный федеральный округ (ЦФО), 1 июня находится в области повышенного атмосферного давления, осадков здесь не ожидается, сообщает Гидрометцентр.

Алексей Корзухин. Воскресный день. 1884

В первый день июня в столице ожидается переменная облачность. Воздух в мегаполисе прогреется от +18 до +20 градусов, в Подмосковье от +16 до +21. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4−9 м/с.

2 июня в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, в центре до +14.

В Подмосковье от +6 до +11 градусов. Днем максимальная температура составит от +20 до +22 в Москве и от +17 до +22 по области. Ветер будет дуть в переменном направлении со скоростью 2−7 м/с.