Москва, 1 июня, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Около 50 человек, которые подозреваются в хищении у финансовых организаций РФ около 1,7 млрд рублей, задержаны в разных регионах страны. Об этом, как передает Life.ru, сообщает центр общественных связей ФСБ.

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«ФСБ РФ совместно с МВД РФ пресечена деятельность хакерской группы, причастной к созданию, распространению и использованию вредоносной компьютерной программы, — говорится в сообщении. — С ее помощью злоумышленниками было похищено более 1,7 млрд рублей со счетов российских финансовых учреждений».

Отмечается, что 18 членам группировки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а трем — в виде подписки о невыезде.

По фактам преступления было возбуждено уголовное дело по 2-м статьям — «Организация преступного сообщества и участие в нём» и «Мошенничество в сфере компьютерной информации».

Ведется следствие.