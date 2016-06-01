Москва, 1 июня, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Законопроект об исполнении бюджета Фонда социального страхования за 2015 год правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня. Так, фактическое исполнение бюджета ФСС за 2015 год составило по доходам 541,3 млрд рублей (104,2% к плану) и по расходам 612,1 млрд рублей (101,6%). (В 2014 году бюджет Фонда был исполнен по доходам на 100,8% и по расходам на 96,7%.)

ИА REGNUM Госдума

Доходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом переданных из бюджета Фонда в федеральный бюджет неиспользованных на 1 января 2015 года средств межбюджетных трансфертов в объеме 55 млрд рублей составили 388,8 млрд рублей, или 100,4% к запланированным. По сравнению с 2014 годом поступления страховых взносов увеличились на 19,3 млрд рублей (4,6%).

Доходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили 103,6 млрд рублей, или 106,5% к запланированным. По сравнению с 2014 годом поступления страховых взносов увеличились на 3,3 млрд рублей (3,5%).

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступили в объеме 30,4 млрд рублей, из Федерального фонда обязательного медицинского страхования — в объеме 18,4 млрд рублей.

Основная часть расходов Фонда (479,9 млрд рублей, или 78,4% всех расходов) направлена на выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребёнком до полутора лет и другие выплаты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В целом расходы на эти цели в 2015 году составили 99,7% к плановым показателям (2014 год — 95,9%).

Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности составили 194,3 млрд рублей, или 94,4% к плану (2014 год — 89%), и выросли относительно 2014 года на 17,9 млрд рублей, или на 10,1%.

Расходы на выплату пособий в связи с материнством составили 271,8 млрд рублей, или 104,2% к плану (2014 год — 98,8%), и увеличились по сравнению с 2014 годом на 34,6 млрд рублей (14,6%).

Страховые выплаты и другие расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2015 году составили 84,1 млрд рублей, или 97,4% к плану (2014 год — 92,1%).

В 2015 году Фондом за счет перечисленных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования оплачивались медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и после родов, а также профилактические осмотры детей в первый год жизни. Расходы на эти цели составили 18,1 млрд рублей, или 95,3% к плану. Остатки этих средств на начало 2016 года в сумме 1,8 млрд рублей будут использованы Фондом в 2016 году на те же цели.