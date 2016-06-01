Москва, 1 июня, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Удивительные вещи сообщает австрийское католическое информационное агентство KATHPRESS со ссылкой на своих немецких коллег из KNA: президент России Владимир Путин и патриарх Московский Кирилл планируют совместную поездку в Сирию (также эту новость цитирует немецкая редакция Radio Vaticana).

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Кирилл в Сирии

Об этом KNA стало известно во время визита и встречи Путина и Кирилла на горе Афон в минувшие выходные. Совместное посещение должно будто бы состояться уже в июне. Его цель — оказание помощи православным христианам в Сирии и защита интересов России, утверждает немецкое католическое информационное агентство.

Со своей стороны заметим, что с 16 по 26 июня на острове Крит должен пройти Всеправославный собор, на котором будут присутствовать все главы Православных церквей. Соответственно — и патриарх Кирилл. Затруднительно окажется выделить в этом случае время еще и на Сирию.