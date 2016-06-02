Калуга, 2 июня, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Массу впечатлений привезли домой из экскурсионной поездки в соседнюю Тулу учащиеся третьих классов калужской школы №31.

Саркисян Отари ИА REGNUM Школьники на экскурсии в Туле

Как сообщает 1 июня корреспондент ИА REGNUM, в первый день пребывания в летнем школьном лагере отдыха ребята рассказывали сверстникам о своем посещении Тульского государственного музея оружия и Музея русских самоваров.

Юные калужане осмотрели Тульский кремль, научились расписывать глиняные игрушки в русской избе XVI века, а также узнали много интересного о ратном подвиге русских воинов, сражавшихся в Куликовской битве 1380 года.

В залах Тульского государственного музея оружия экскурсовод рассказала школьникам об истории стрелкового и холодного отечественного оружия с XIV века до наших дней.

Саркисян Отари ИА REGNUM Дети у пулемёта

Калужане сфотографировались на фоне грозной боевой машины XX века. Юным экскурсантам работники музея предоставили возможность потрогать пулемет времен Гражданской войны и познакомили со знаменитыми на весь мир тульскими охотничьими ружьями.

Саркисян Отари ИА REGNUM Охотничья выставка

Весьма познавательной была экспозиция, связанная с историей непревзойденных тульских самоваров, которые предстали перед школьниками во всей красе, разной формы и величины.

Саркисян Отари ИА REGNUM Тульские самовары

Саркисян Отари ИА REGNUM Гордость Тулы

Почти час времени провели дети в русской избе XVI века, где играли в старинные игры, слушали народную сказку и расписали глиняные игрушки краской, изготовленной по рецептам древних мастеров.

Саркисян Отари ИА REGNUM Народные ремёсла

Саркисян Отари ИА REGNUM Практические занятия

В Тульском кремле внимание юных экскурсантов привлекли старинные ворота в центральную башню, на фоне которой группа сделала прощальную фотографию.

Саркисян Отари ИА REGNUM Школьники у стен тульского Кремля

Впереди у ребят из летнего школьного лагеря новые экскурсии, но теперь уже по местам Калужской области.