Калужские школьники выбрались на экскурсию в Тулу. Фоторепортаж
Калуга, 2 июня, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Массу впечатлений привезли домой из экскурсионной поездки в соседнюю Тулу учащиеся третьих классов калужской школы №31.
Как сообщает 1 июня корреспондент ИА REGNUM, в первый день пребывания в летнем школьном лагере отдыха ребята рассказывали сверстникам о своем посещении Тульского государственного музея оружия и Музея русских самоваров.
Юные калужане осмотрели Тульский кремль, научились расписывать глиняные игрушки в русской избе XVI века, а также узнали много интересного о ратном подвиге русских воинов, сражавшихся в Куликовской битве 1380 года.
В залах Тульского государственного музея оружия экскурсовод рассказала школьникам об истории стрелкового и холодного отечественного оружия с XIV века до наших дней.
Калужане сфотографировались на фоне грозной боевой машины XX века. Юным экскурсантам работники музея предоставили возможность потрогать пулемет времен Гражданской войны и познакомили со знаменитыми на весь мир тульскими охотничьими ружьями.
Весьма познавательной была экспозиция, связанная с историей непревзойденных тульских самоваров, которые предстали перед школьниками во всей красе, разной формы и величины.
Почти час времени провели дети в русской избе XVI века, где играли в старинные игры, слушали народную сказку и расписали глиняные игрушки краской, изготовленной по рецептам древних мастеров.
В Тульском кремле внимание юных экскурсантов привлекли старинные ворота в центральную башню, на фоне которой группа сделала прощальную фотографию.
Впереди у ребят из летнего школьного лагеря новые экскурсии, но теперь уже по местам Калужской области.