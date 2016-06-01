Ярославль, 1 июня, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Общественная организация «Союз многодетных семей Ярославской области» разместила в Интернете петицию на имя уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Павла Астахова с требованием сделать процесс назначения регионального детского омбудсмена более открытым. Также общественники требуют привлечь к процедуре назначения сотрудников аппарата уполномоченного, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы петиции подчеркивают, что в Ярославской области растет общественное возмущение отсутствием правового и общественного контроля за положением детей. После отставки «оскандалившейся» в трагичной истории с убийством девочки в Мосейцево Татьяны Степановой регион остался без профильного омбудсмена. Его обязанности исполнял уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин, который неоднократно ставил вопрос о возвращении статус-кво.

Между тем, отмечается в тексте петиции, «сейчас в области в отношении материнства и детства творятся преступные действия, поощряемые органами власти всех уровней». В частности, растет количество практически открыто действующих деструктивных объединений, куда вовлекаются дети. В числе таковых авторы называют притон в Лахости, где девочки из неблагополучных семей подвергались сексуальному насилию, вайшнавские поселения в Даниловском и Переславском районе, где дети живут вместе с родителями.

Особенное внимание Павла Астахова авторы петиции обращают на негативные и подчас трагические последствия процессов оптимизации в сферах здравоохранения и образования.

«Оптимизация» в системе здравоохранения ЯО вообще напрямую угрожает материнству и детству. Последнее громкое дело — смерть младенца из города Тутаева, когда машину с умирающим ребенком развернули по дороге в Ярославль, чтобы захватить заодно беременную в Перинатальный центр. За смерть девочки и в этот раз никто не ответил, так как все «действовали согласно инструкции», — говорится в тексте обращения.

Что же касается образования, то, по мнению авторов петиции большой вред семьям с детьми наносится сокращение мер социальной поддержки. Авторы приводят в пример «самые нелепые и преступные». Например — замена бесплатного посещения детсадов детьми из многодетных семей компенсациями, что ставит родителей в крайне тяжелые материальные условия и лишает кого-то возможности посещать садик. При этом компенсации выплачиваются не в полном объеме, по частям и часто с большой задержкой и при этом учитываются как доход, тем самым существенно уменьшив количество семей, претендующих на меры социальной поддержки. Кроме того, детям из одной семьи предоставляют места в разных садиках и школах, и родителям крайне сложно их встречать и провожать и совмещать разные требования. Матери-одиночки и вовсе зачастую остаются без средств к существованию, когда детям исполняется 1,5 года, поскольку внеочередное зачисление таких малышей в детские сады теперь отменено.

Вспоминают авторы петиции и трагедию в поселке Песочное в январе 2016 года, когда при пожаре в аварийном доме погибли четверо малолетних детей, и «нашумевшую» на всю страну оптимизацию спортшкол, проводимую, как подчеркивается в петиции, «так, как выгодно узкому кругу лиц, находящихся во главе города Ярославля, а точнее их семьям».

В настоящее время в регионе идет конкурс на должность детского омбудсмена. Авторы петиции обращают внимание Павла Астахова на то, что в таких условиях простые граждане области не имеют возможности участвовать в обсуждении и принятии решения по этому «наиострейшему на сегодняшний день» вопросу.

«А кроме того, обсуждаются кандидаты, не вызывающие доверия жителей области, не имеющие ни опыта в сфере защиты прав детей и семей, ни представленной населению реальной программы деятельности», — указывается в петиции.

В результате авторы обращения назначать уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области в открытом гласном порядке и доверить этот пост человеку, имеющему «безусловное уважение в обществе, опыт работы или общественной деятельности именно в сфере защиты прав и интересов детей и четкую Программу действий по восстановлению института государственной защиты детей в Ярославской области».

Ярославцы требуют, чтобы в состав конкурсной комиссии вошли сотрудники аппарата российского детского омбудсмена и уважаемые представители общественности. Авторов петиции не устраивает, что решение по кандидатурам принимают исключительно депутаты областной думы, поскольку именно они, по мнению общественников, допустили ту ситуацию, в которой сейчас оказались дети региона. Чтобы эту ситуацию преодолеть, люди требуют закрепить законодательно обязанность согласования всех решений относительно социальной поддержки, условий воспитания, образования и прочих сфер, касающихся жизни детей, с региональным детским омбудсменом. Более того, ему предлагается проверить законность и ранее принятых нормативных и законодательных актов региона.