Москва, 1 июня, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В России пособия по безработице вырастут. Но произойдет это далеко не сразу, это случится через два года. Об этом сегодня, 1 июня, заявил глава Минтруда Максим Топилин, пишет «РГ».

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«Однако это коснется далеко не всех категорий граждан, состоящих на учете биржи труда. Пособия могут увеличиться в размере для тех, у кого большой стаж предыдущей работы. Второе условие — прежний работодатель платит все необходимые налоги», — пояснил Топилин.

«С учетом того, что возможный рост пособий произойдет не за счет дополнительных финансовых поступлений из бюджета, а в результате «перекройки» имеющегося объема финансирования, можно предположить, что для некоторых безработных, состоящих на учете, их размер может и сократиться», — подчеркнул министр труда.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России насчитывается 1 млн 019 тыс. 874 безработных. По состоянию на 25 мая количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,3 млн единиц. В среднем размер пособия составляет от 850 до 4900 рублей. В Москве максимальная сумма выплат — 6940 рублей в месяц.

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