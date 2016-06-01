Калуга, 1 июня, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Летными испытаниями на аэродроме Хатенки в Козельском районе 1 июня стартовал III Открытый чемпионат Калужской области по высшему пилотажу на поршневых самолетах и Кубок «Нормандии — Неман», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kaluganews.ru В соревнованиях принимают участие 20 авиаторов

По информации организаторов соревнований, которые этом году посвящены 55-летию Первого полета человека в Космос, в них принимают участие порядка 20 авиаторов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Московской области. Летчики выполняют сложнейшие фигуры высшего пилотажа: «бочку», «штопор», «колокол» и другие.

Пилотов поделили на 4 лиги, в каждой из которой будут определены свои победители. В последний день соревнований, состоится награждение лучших пилотов и авиационный праздник с участие парашютистов, мероприятия от военно-исторических клубов и праздничный концерт.

Аэродром калужских Хатенок — место легендарное. В свое время, здесь дислоцировался 18-й гвардейский истребительный авиационный полк 303-й истребительной дивизии. И именно отсюда начиналась легенда французского авиационного полка «Нормандия — Неман».

Организаторами мероприятия выступили Федерация самолетного спорта России, минспорта и минкультуры Калужской области, администрация Козельского района, аэродром «Хатенки», военная миссия Франции в России и клуб военно-исторической реконструкции «Калужский гарнизон»