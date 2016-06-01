Омск, 1 июня, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В границах города Омска в настоящее время расположено 20 кладбищ площадью 364,4 га. Девять из них закрытые, 11 — действующие, сообщили ИА REGNUM в департаменте городского хозяйства администрации Омска.

Франсиско Гойя. Похороны сардинки (фрагмент). 1819

В бюджет города Омска на очередной финансовый год не закладываются средства на предоставление мест для захоронения, отметили в департаменте: «Статьей 7 Федерального закона «О погребении и похоронном деле» каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха. Предоставление земельных участков на всех действующих кладбищах осуществляется бесплатно. Размер участка земли для погребения умершего составляет 5 кв. м и гарантирует погребение на нем умершего супруга или близкого родственника». При этом участок земли, выделенный для создания семейных захоронений, должен быть огражден поребриком или обозначен иным способом.

В мэрии рассказали, что в Омске работает специализированная служба — бюджетное учреждение города «Комбинат специальных услуг». Оформление документов для захоронения обойдется родственникам усопшего в сумму от 455 руб.; доставка ритуальных принадлежностей — от 720 руб.; предоставление зала прощания — от 1 100 руб.; катафальный транспорт — от 2 500 руб.; проведение обрядовой церемонии прощания — от 1 100 руб.

Соответствующие услуги предоставляются комбинатом самостоятельно, без привлечения подрядчиков, сказали в мэрии.

В свою очередь, в КСУ заверили, что информацию о смерти человека они не покупают. «Если к Вам приехал агент похоронной службы, которого вы не вызывали, значит, информация о смерти близкого вам человека была продана. Вы имеете полное право отказаться от его услуг», — отметили в учреждении.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM координатор Омского областного отделения «Корпорации руководителей похоронных предприятий» Вячеслав Кувакин, в последнее время сферу похоронного бизнеса очерняют, показывая только плохую его сторону: «Однако я могу сказать, что есть организации, которые добросовестно выполняют свою работу. Стараются улучшить сервис, вкладывают средства в обучение персонала».

«Сейчас вся «похоронка» России живет по № 8-ФЗ от 1996 года. Закон устарел морально настолько, что уже просто не действует, и эту сферу, по большому счету, никак не регулирует. Сейчас, чтобы заниматься похоронным бизнесом, достаточно зарегистрировать ИП, не имея при этом практически ничего, кроме полукриминальных связей, с помощью которых можно купить информацию. Это происходит по всей стране, в том числе и в Омске. Недобросовестные дельцы работают в качестве посредников, имея лишь блокнот, ручку и телефон», — отметил Вячеслав Кувакин.

Собеседник ИА REGNUM уточнил, что в данный момент в правительстве РФ находится законопроект о погребении и похоронном деле в новой редакции. По его словам, новый закон будет четко регулировать эту сферу, и название «Похоронный дом» нельзя будет написать на первой попавшейся организации. К ним будут предъявлять массу требований: наличие диспетчерской службы, наличие пункта приема заказов, магазина, прощального зала и так далее. Также будут выдаваться лицензии на ведение этой деятельности.

«Как действуют «перекупщики» в кладбищенском бизнесе? Они имеют определенные связи и знакомства в отделах полиции и в скорой помощи. Недобросовестные сотрудники «сливают» адреса, где наступила смерть. Перекупщики едут к тем людям, у которых произошло несчастье, и попадают к ним порой быстрее экстренных служб. Доходит даже до того, что родственникам усопшего звонят неизвестные, представляются работниками правоохранительных органов и рекомендуют «проверенные» похоронные фирмы. А на самом деле у этих фирм за душой ничего нет», — подытожил Вячеслав Кувакин, добавив, что «на кладбищах Омска все спокойно, все работает в штатном режиме».

Добавим, недавно в Омске произошел скандал, связанный с похоронным бизнесом.

В комитете ТОС «Центральный-8» ИА REGNUM сообщили, что поступают жалобы от горожан с просьбой о закрытии торговой точки, занимающейся ритуальными услугами. В комитете рассказали, что данный земельный участок был приобретен в 2015 году для размещения дома индивидуальной жилой застройки. Собственнику земельного участка разрешение на перевод жилого дома в нежилое помещение якобы не выдавалось. Несмотря на это, осенью 2015 года владелец участка «развернул строительство, привлекая большегрузные транспортные средства, которые перегораживают межквартальный проезд к остановке «18-я Северная» и разрушают тротуар, построенный на бюджетные средства города по ходатайству социальных партнеров».

В комитете отметили, что «машины полностью перекрывают пешеходную зону и людям приходится проходить по газонам». А жители, переходящие на светофоре улицу Герцена, «упираются в памятники, венки, мраморные надгробные плиты», что «негативно действует» на их психическое состояние.

Между тем, как пишет «БК 55», владелец магазина ритуальных услуг на Герцена уверен, что обвинения в его адрес безосновательны. По словам предпринимателя, никакое строительство он не ведет (участок был куплен год назад вместе с уже стоявшим здесь домом), товар привозят на «Газели», которую разгружают во дворе, а большегрузов там вообще не бывает. Согласно озвученной в СМИ версии, с предпринимателем таким образом (через общественников) хотят разделаться конкуренты.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с начала текущего года в сфере ритуальных услуг произошло несколько громких скандалов. Например, в Костроме чиновник незаконно продавал муниципальную землю под захоронения, а в Пятигорске вандалы разбили около 40 надгробий.

В Москве 14 мая на Хованском кладбище произошел вооруженный конфликт, в результате которого погибли три гражданина Таджикистана, 23 человека пострадали. Подробности читайте в сюжете «Массовая драка на Хованском кладбище в Москве».

Ситуация в сфере ритуальных услуг в регионах:

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