Калуга, 1 июня, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Порядка 1138 должников калужского региона были ограничены в специальном праве на управление транспортными средствами за 5 месяцев этого года, сообщила 1 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель пресс-службы Управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото УФССП по Калужской области Судебные приставы ограничили водителей-должников в праве управления транспортными средствами

По ее словам, с 15 января 2016 года вступил в силу закон, согласно которому у неплательщиков по штрафам и алиментам, а также некоторым другим категориям должников, чей долг превышает 10 тысяч рублей, судебные приставы приостанавливают действие водительских прав. При этом права не изымаются, а просто запрещают ими пользоваться до тех пор, пока долг не будет погашен.

За 5 месяцев сотрудники калужские судебные приставы ограничили в праве управления транспортными средствами должников, чья общая задолженность составляет более 365 миллионов рублей. Большинство ограниченных в водительских правах калужан — это должники по алиментам — 714 нерадивых родителей, долг которых составляет 97,5 миллионов рублей.