Гатчина, Ленинградская область, 1 июня, 2016, 10:10 — ИА Регнум. В Гатчинском дворце сегодня, 1 июня, открылись отреставрированные музейные залы Восточного полуциркуля, где расположены знаменитая Греческая галерея и Комната Ротари, передает корреспондент ИА REGNUM. Ранее эти помещения были закрыты для посетителей.

gatchinapalace.ru Греческая галерея Гатчинского дворца (архивное фото)

Гости Гатчинского дворца смогут также увидеть Светлый переход, Ротонду под гербом и группу исторических жилых помещений — Комнаты за Греческой галереей. В этих интерьерах представлены мраморные бюсты и медальоны из исторической коллекции дворца, скульптура, живопись и старинная мебель. Для посетителей музея приготовлен сюрприз — стеклянный пол, под которым можно видеть старинную кладку здания.

«Реставрация Восточного полуциркуля дворца потребовала 200 млн рублей. Реставраторы выполнили все работы на высочайшем уровне», — сообщил директор Государственного музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов.

Напомним, что дворцово-парковый ансамбль Гатчины сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Музей-заповедник «Гатчина» официально образован в 1993 году, но лишь в 2008 году правительство России передало постройки на его территории в собственность Петербурга, что послужило началом программы финансирования реставрации ансамбля. С 2008 года на все ремонтные работы музею выделили из городского бюджета почти 2 млрд рублей.

Как сообщил накануне журналистам председатель Государственной думы Сергей Нарышкин, в этом году планируется открыть еще более 1,5 тысячи метров восстановленных площадей дворца. «Мы с вами являемся свидетелями первого, знакового этапа большого пути — полного восстановления, возрождения Гатчинского дворца. И я уверен, что совсем немного времени пройдёт, и для посетителей будут открыты и личные покои императора Павла I, и Мраморная лестница, и другие исторические помещения Гатчинского дворца», — сказал Нарышкин.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил огромную работу, которую на протяжении многих лет ведут сотрудники Гатчинского музея-заповедника. «Гатчина — одна из самых красивых резиденций русских императоров. У нее сложная судьба, в том числе и в послевоенное время. К счастью, сегодня у нас есть возможность не только сохранять, но и приводить в порядок наши уникальные памятники архитектуры», — сказал Полтавченко.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявил об искренней зависти к Северной столице, «поскольку Гатчинский дворец является собственностью Санкт-Петербурга и в то же время жемчужиной города Гатчина, Гатчинского района и всей Ленинградской области».