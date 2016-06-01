Гатчинский дворец открыл для всех двери в отреставрированные залы
Гатчина, Ленинградская область, 1 июня, 2016, 10:10 — ИА Регнум. В Гатчинском дворце сегодня, 1 июня, открылись отреставрированные музейные залы Восточного полуциркуля, где расположены знаменитая Греческая галерея и Комната Ротари, передает корреспондент ИА REGNUM. Ранее эти помещения были закрыты для посетителей.
Гости Гатчинского дворца смогут также увидеть Светлый переход, Ротонду под гербом и группу исторических жилых помещений — Комнаты за Греческой галереей. В этих интерьерах представлены мраморные бюсты и медальоны из исторической коллекции дворца, скульптура, живопись и старинная мебель. Для посетителей музея приготовлен сюрприз — стеклянный пол, под которым можно видеть старинную кладку здания.
«Реставрация Восточного полуциркуля дворца потребовала 200 млн рублей. Реставраторы выполнили все работы на высочайшем уровне», — сообщил директор Государственного музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов.
Напомним, что дворцово-парковый ансамбль Гатчины сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Музей-заповедник «Гатчина» официально образован в 1993 году, но лишь в 2008 году правительство России передало постройки на его территории в собственность Петербурга, что послужило началом программы финансирования реставрации ансамбля. С 2008 года на все ремонтные работы музею выделили из городского бюджета почти 2 млрд рублей.
Как сообщил накануне журналистам председатель Государственной думы Сергей Нарышкин, в этом году планируется открыть еще более 1,5 тысячи метров восстановленных площадей дворца. «Мы с вами являемся свидетелями первого, знакового этапа большого пути — полного восстановления, возрождения Гатчинского дворца. И я уверен, что совсем немного времени пройдёт, и для посетителей будут открыты и личные покои императора Павла I, и Мраморная лестница, и другие исторические помещения Гатчинского дворца», — сказал Нарышкин.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил огромную работу, которую на протяжении многих лет ведут сотрудники Гатчинского музея-заповедника. «Гатчина — одна из самых красивых резиденций русских императоров. У нее сложная судьба, в том числе и в послевоенное время. К счастью, сегодня у нас есть возможность не только сохранять, но и приводить в порядок наши уникальные памятники архитектуры», — сказал Полтавченко.
Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявил об искренней зависти к Северной столице, «поскольку Гатчинский дворец является собственностью Санкт-Петербурга и в то же время жемчужиной города Гатчина, Гатчинского района и всей Ленинградской области».