Москва, 1 июня, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В 2015 году в Москве сохранился естественный прирост населения и составил более 20,4 тысячи человек. Как заявил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, данный показатель выше показателей двух предыдущих лет, сообщается на портале правительства Москвы.

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«В 2014 году этот показатель был равен 20 192, в 2013 году — 19 820 человек», — отметил чиновник.

По его словам, уровень рождаемости увеличился с 10,7 до 11,7 случая на тысячу человек, а показатель младенческой смертности снизился с 8,4 до 6,0».

Также Алексей Хрипун отметил, что за последние несколько лет в Москве благодаря технологии ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) родились более 2000 детей. «Тысячи женщин смогли стать матерями в результате применения современных методов лечения бесплодия», — прокомментировал он.

Напомним, численность постоянного населения Москвы за 2015 год составила 12,2 млн человек. По сравнению с 2010 годом этот показатель выше на 6,8%, то есть на 800 тысяч человек. За 2015 год уровень рождаемости в столице вырос на 2,7%. Уровень смертности в прошлом году по городу сократился на 11%. Кроме того, в Москве снизился уровень смертности от туберкулеза, болезней системы кровообращения.