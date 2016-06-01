Москва, 1 июня, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Приватизация в России не имеет никакой экономической целесообразности, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 мая в эфире передачи «Структура момента» на «Первом канале», посвященной заседанию президиума Экономического совета при президенте РФ, прошедшему 25 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бывший президент России

«Экономического смысла продавать при низких ценах — а они сейчас низкие в том числе из-за геополитической напряженности — смысла мало. Государство хочет выручить триллион. При этом 7−8 триллионов лежит без движения в федеральном бюджете. Все говорят, что денег нет, хотя их можно инвестировать сегодня», — заявил Делягин.

«Идея, что приватизация сама собой автоматически повысит эффективность, ошибочна — все нахлебались, все поняли, что это не так», — продолжил он.

Единственная заслуживающая внимания мысль о новой российской приватизации высказывается в ряде публикаций некоторых американских и канадских ученых, указал экономист.

«В своих статьях они говорят своему руководству: зачем так переживать из-за Путина? Сейчас он сдаст все командные высоты международному бизнесу, и тогда не будет разницы, кто в России президент. Ведь если они будут контролировать эту экономику, значит, будут контролировать жизнь этой страны», — заявил Делягин.

Напомним, 25 мая состоялось заседание президиума Экономического совета при президенте РФ. На нем были представлены предложения председателя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина и министра экономического развития Алексея Улюкаева, заключающиеся в осуществлении реформы судебных и правоохранительных органов при уменьшении государственного участия в экономике, что предполагает, в числе прочего, и сокращение доли государственного сектора.