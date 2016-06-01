«После приватизации уже будет без разницы, кто президент России»
Москва, 1 июня, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Приватизация в России не имеет никакой экономической целесообразности, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 мая в эфире передачи «Структура момента» на «Первом канале», посвященной заседанию президиума Экономического совета при президенте РФ, прошедшему 25 мая.
«Экономического смысла продавать при низких ценах — а они сейчас низкие в том числе из-за геополитической напряженности — смысла мало. Государство хочет выручить триллион. При этом 7−8 триллионов лежит без движения в федеральном бюджете. Все говорят, что денег нет, хотя их можно инвестировать сегодня», — заявил Делягин.
«Идея, что приватизация сама собой автоматически повысит эффективность, ошибочна — все нахлебались, все поняли, что это не так», — продолжил он.
Единственная заслуживающая внимания мысль о новой российской приватизации высказывается в ряде публикаций некоторых американских и канадских ученых, указал экономист.
«В своих статьях они говорят своему руководству: зачем так переживать из-за Путина? Сейчас он сдаст все командные высоты международному бизнесу, и тогда не будет разницы, кто в России президент. Ведь если они будут контролировать эту экономику, значит, будут контролировать жизнь этой страны», — заявил Делягин.
Напомним, 25 мая состоялось заседание президиума Экономического совета при президенте РФ. На нем были представлены предложения председателя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина и министра экономического развития Алексея Улюкаева, заключающиеся в осуществлении реформы судебных и правоохранительных органов при уменьшении государственного участия в экономике, что предполагает, в числе прочего, и сокращение доли государственного сектора.