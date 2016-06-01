Москва, 1 июня, 2016, 10:03 — ИА Регнум. В России дети предпочитают социальные сети компьютерным играм и другим соблазнам интернета. При этом они значительно обгоняют своих сверстников из других стран мира, за исключением лишь детей из Латинской Америки. Так, в странах Западной Европы и Северной Америки около 43% детей пользуются средствами интернет-коммуникации (социальными сетями, веб-почтой, чатами и т.п.). В России же этот показатель в полтора раза выше — 74%. Такие данные приводит «Лаборатория Касперского».

kaspersky.ru Топ-5 категорий веб-сайтов, на которые дети из разных регионов попадают с ПК

В то же время замечено, что чем ниже интерес к социальным сетям, тем охотнее дети, пользующиеся ПК, вовлекаются в компьютерные игры. Здесь Россия опережает Латинскую Америку (13% против 6%). Однако ровно в такой же пропорции юные российские геймеры отстают от Западной Европы и Северной Америки, где этот показатель достигает 21%.

Интересная тенденция наблюдается в категории «ПО, аудио и видео». За последние полтора года дети во всем мире стали в 2 раза чаще посещать сайты, на которых можно скачать или посмотреть фильмы и послушать музыку. Наибольший интерес к такого рода ресурсам проявляют японские дети, следом идут их сверстники из Китая. А вот Россия демонстрирует один из самых низких показателей — лишь немногим более 2% детей регулярно заходят на ресурсы с музыкой, фильмами и ПО.

Что же касается так называемых сайтов для взрослых — темы, которая нередко чрезмерно волнует родителей, — то «зафиксировано снижение частоты попадания детей на подобные ресурсы. При этом в России наблюдается один из самых низких показателей — менее 1% детей интересуются темой эротики и секса. Для сравнения, в Китае дела обстоят иначе, и там насчитывается 23% детей, посещающих сайты для взрослых.

«Интересы детей в сети меняются. Они все больше предпочитают виртуальное общение и игры и гораздо чаще попадают на сайты с темой алкоголя и наркотиков, нежели на порноресурсы. При этом они демонстрируют в интернете высокую степень самостоятельности: сами выбирают, какую музыку слушать, заводят новые знакомства, скачивают программы, даже совершают онлайн-покупки. Самостоятельность — это крайне полезное качество, но подобные порывы в интернете, как и реальной жизни, все-таки должны контролироваться родителями», — отметила эксперт по детской безопасности «Лаборатории Касперского» Анна Ларкина.