Москва, 1 июня, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Пенсионный кризис в России обусловлен недостатками существующей налоговой системы, заявил 31 мая директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире передачи «Структура момента» на «Первом канале», посвященной заседанию президиума Экономического совета при президенте РФ.

Лукас Кронах. Рай. 1536

«Пенсионный кризис вызван налоговой системой и обязательными взносами, когда чем человек беднее, тем больше он с оплаты своего труда отдает государству. У нас налоговый рай для миллиардеров и ад — для остальных», — заявил Делягин.

«Если вы честно работаете и получаете зарплату в размере ниже прожиточного минимума, вы отдаете государству 39% с лишним. Треть из этого составляют обязательные социальные взносы, которые лишь формально платит сам работодатель. Еще 13% составляет налог по доходу», — отметил экономист.

При том что отсутствие прогрессивного налогообложения и так создало максимально благоприятные условия для состоятельных граждан, последние при помощи различных махинаций могут вообще ничего не платить, напомнил Делягин.

«В результате бедные люди не могут этого выдержать и уходят в тень. 34 миллиона вице-премьер Голодец назвала — она не знает, чем они занимаются и где они находятся. В этой системе любые меры повышения пенсионного возраста, урезание пенсий до нуля — они эту проблему не вылечат», — подчеркнул экономист.

Напомним, что в России на уровне правительства давно обсуждается тема пенсионной реформы. 23 мая президент России Владимир Путин подписал закон, по которому пенсионный возраст госслужащих повысится с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин до 63 и 65 лет соответственно.