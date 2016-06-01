Ростов-на-Дону, 1 июня, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Множество увлекательных выставок, мастер-классов, конкурсов, концертов пройдет в Ростове-на-Дону сегодня, 1 июня. Несмотря на пасмурную погоду и накрапывающий дождь с утра, ни один уголок донской столицы не остался в стороне от праздника Дня защиты детей, передает корреспондент ИА REGNUM.

zoopark-rostov.ru Рисунок Александры Белоусовой — участницы конкурса «Счастливое детство»

Все парки областного центра подготовили для маленьких горожан увлекательные занятия. Так, например, гостей парка имени Горького ожидает экспозиция клуба коллекционеров, а сотрудники библиотеки имени Величкиной будут приобщать детей к чтению. Для них пройдет праздник «Лето с книгой», а на аллее парка будет представлена выставка книг. Творческие коллективы города подготовили две программы — «Солнечная планета» и «Сладкий детский день», а вечером на этой же площадке пройдет городской фестиваль «Донская радуга».

В парке имени Островского будет открыт кинозал на траве и анимационная площадка «Три кота», подготовлена также игра под названием «Огонь — друг и враг человека». Кроме того, юные посетители смогут почувствовать себя настоящими олимпийскими чемпионами, пройдя спортивный турнир «Малые олимпийские игры».

Ждёт гостей детский парк имени Вити Черевичкина, на территории которого пройдут викторины, игры, конкурсы под названием «Ура, каникулы!». В парке культуры и отдыха имени Октября также состоятся концерты, выставки детского прикладного творчества, мастер-классы по изготовлению поделок.

В парке культуры и отдыха имени Октябрьской революции реализуют «Солнце, лето, книга, я — вместе лучшие друзья!» — социально-городской проект «Книга в парке». Здесь же запланирована праздничная программа для детей из реабилитационных центров и детских домов под названием «Добрая дорога детства».

Приглашает юных любителей животных и ростовский зоопарк, на территории которого пройдет конкурс сценического искусства «Счастливое детство». В нем примут участие одаренные и увлекающиеся творчеством дети. Участники будут петь, танцевать и рисовать. Победителям вручат подарки.

Подростки так называемой группы риска представят на суд зрителей музыкальную пьесу «Легенды рыцарства» по мотивам романа Роберта Стивенсона «Черная стрела». Подростки вместе с профессиональными актерами выйдут на сцену драмтеатра имени Горького. Вживаться в роль подросткам практически не нужно, они играют себя. Но образовательные, творческие, правовые тренинги и занятия ребята, конечно, посетили.

Спортивную программу для юных болельщиков подготовил гандбольный клуб «Ростов-Дон». Конкурсы, викторины, а также розыгрыш абонемента на предстоящий сезон состоится в парке Революции. В этот день молодежный состав донской команды сыграет с юными гостями.