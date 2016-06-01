Москва, 1 июня, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Россия испытывает денежный голод, в условиях которого инфляцию определяют издержки и произвол монополий. Об этом 31 мая заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире передачи «Структура момента» на «Первом канале», посвященной заседанию президиума Экономического совета при президенте РФ.

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«Первое, когда говорят, что нужно ужесточать финансовую политику и это приведет к снижению инфляции, это неправда. Денежная масса разгоняет не инфляцию, когда есть её избыток. В условиях денежного голода инфляцию определяют издержки и произвол монополий», — заявил Делягин.

«Если мы устраиваем денежный голод искусственно, мы убиваем экономику, и завтра оказывается, что, чтобы хоть чем-то наполнить федеральный бюджет, нужно делать девальвацию. И мы получаем, что финансовая удавка Кудрина на шее ведёт к разгону инфляции, а не к её снижению», — продолжил он.

Напомним, 25 мая состоялось заседание президиума Экономического совета при президенте РФ. На нем было представлено несколько альтернативных проектов вывода России из кризиса, среди которых были и предложения председателя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина и министра экономического развития Алексея Улюкаева, смысл которых заключался в ограничении государственных расходов при осуществлении реформы судебных и правоохранительных органов.