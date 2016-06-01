Ростов-на-Дону, 1 июня, 2016, 09:50 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону с 1 июня пассажиры за проезд в общественном транспорте города платят на два рубля больше, чем накануне, передает корреспондент ИА REGNUM.

its-rnd.ru Транспортные маршруты Ростова-на-Дону

Так, в автобусах и маршрутных такси одна поездка теперь стоит 19 рублей вместо 17 рублей, а в троллейбусах и трамваях — 17 рублей вместо 15-ти.

Стоимость проезда в общественном городском транспорте в областном центре в последний раз менялась в 2014 году. Тогда плату поднимали с середины лета и также на два рубля. Но тогда действовали привилегии держателям проездной пластиковой карты — её обладателю поездка обходилась на рубль дешевле.

Но в 2016 году держателям транспортных карт придётся подождать, так как льготы временно не действуют. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор городского департамента транспорта Алла Лоскутникова, в конце мая был объявлен конкурс по отбору оператора автоматизированной системы безналичной оплаты проезда. Ожидается, что его итоги будут подведены в конце июня.

Напомним, что проект постановления, согласно которому тарифы «на регулярные перевозки пассажиров и провоз ручной клади в общественном транспорте городского сообщения» выросли, был опубликован на сайте администрации областного центра еще в апреле текущего года. 10 дней назад департамент транспорта донской столицы проинформировал об изменении стоимости проезда.