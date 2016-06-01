Москва, 1 июня, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Отсутствие адекватной экономической политики за весь период постсоветской истории России подготовило почву для уязвимости страны перед внешним давлением, при этом главные удары от санкций еще впереди. Такое мнение 31 мая высказал сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян в эфире передачи «Структура момента» на «Первом канале», посвященной заседанию президиума Экономического совета 25 мая.

torange.biz Санкции против России

«Санкции затормозили западные инвестиции. Более того, они ещё будут аукаться очень сильно», — заявил Данилов-Данильян.

«Мы закупили для того же здравоохранения огромное количество оборудования за рубежом. В силу этого мы продвинулись в операциях, в лечении, в фармакологии. Уже сейчас идет крик снизу, что нам не хватает запчастей для того, чтобы эксплуатировать это оборудование. А запчасти нам перестали поставлять», — привел пример сопредседатель «Деловой России».

По его словам, проблемы будут лишь нарастать в дальнейшем, если Россия не наладит мощный переток с Востока аналогов и не наладим собственное производство аналогов:

«В свое время я полемизировал с Чубайсом на эту тему. Мне сказали: «Ты не прав, рынок сам расставит по своим местам». К сожалению, рынок так устроен, что на него очень сложно попасть».

«Если объем рынка не очень большой — а наша страна не самая огромная с точки зрения спроса — то выясняется, что огромные ТНК более эффективны, чем наши компании, лишь становящиеся на ноги. Без помощи государства и до санкций, и сейчас мы проигрываем рынки. Потому что у нас мощности не хватает», — подчеркнул Данилов-Данильян.

Напомним, 25 мая состоялось заседание президиума Экономического совета при президенте РФ. Во вступительном слове Владимир Путин подчеркнул, что российская экономика в целом стабилизировалась, и предложил «заглянуть за горизонт, обратиться к вопросам стратегического характера».