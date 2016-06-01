Пекин, 1 июня, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Крупнейший производитель мобильных устройств в КНР компания Xiaomi сообщила о подписании соглашения с американской корпорацией Microsoft. Уже осенью пользователи смартфонов и планшетов Xiaomi смогут воспользоваться предустановленными приложениями от американского производителя ПО.

phonesdata.com Планшет Xiaomi

Китайская компания приобрела около 1,5 тыс. патентов на технологии Microsoft, в свою очередь производитель программного обеспечения договорился с Xiaomi о включении ряда продуктов в предустановленный пакет приложений. Прежде всего речь идет о самых популярных продуктах Microsoft — пакет офисных программ Microsoft Office и приложение для совершения звонков через интеренет Skype, пишет «Сина синьвэнь».

Стоимость сделки не разглашается. Как отметило руководство Xiaomi, достигнутая договоренность с Microsoft позволит вывести продукцию Xiaomi на новые рынки, а также укрепить свои позиции на старых.

Xiaomi Inc. была основана в 2010 г. бизнесменом Лэем Цзюнем, чье состояние оценивается в $13,2 млрд. В 2011 г. Xiaomi выпустила свой первый смартфон.