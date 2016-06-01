Томск, 1 июня, 2016, 09:41 — ИА Регнум. 2 июня томские выпускники будут сдавать единый госэкзамен по базовой математике. Этот предмет выбрали 4 563 человека, все они выпускники этого года. Для сдачи экзаменов в регионе организовано 58 пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области.

Богданов–Бельский. Устный счет в народной школе. Фрагмент. 1895

Как сообщила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич, по итогам уже состоявшихся экзаменов по географии, литературе и русскому языку не зафиксировано удалений или нарушений правил участниками ЕГЭ.