Москва, 1 июня, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, в Воздушно-космических силах начинается летний период обучения, который будет характеризоваться высокой интенсивностью боевой подготовки, сообщили в Минобороны РФ.

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На летний период запланировано проведение более 500 учений различного уровня, около 1300 сборовых мероприятий, десятки конкурсов по профессиональной выучке военнослужащих, основные из которых «Авиадартс», «Ключи от неба», «Воздушные рубежи — 2016».

Летняя учеба будет характеризоваться дальнейшим совершенствованием подготовки специалистов противовоздушной и противоракетной обороны, космических войск и авиации всех уровней, разработкой и внедрением новых методик обучения с использованием тренажерных комплексов и технических средств обучения нового поколения.

Отметим, в зимнем периоде обучения 2016 года Воздушно-космические силы приняли участие во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки, проверках боевой готовности, проводимых по планам Генерального штаба ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая завершился зимний период обучения в Вооруженных силах РФ. Всего в зимнем периоде обучения было проведено 69 командно-штабных учений, около 350 бригадных, полковых и батальонных тактических учений, свыше 700 ротных тактических учений, а также более 100 летных учений.

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