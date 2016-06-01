Ингушетия, 11 июня, 2008, 09:17 — ИА Регнум. В Ингушетии по улице Революционной в городе Карабулаке закончился штурм дома, который шел на протяженье нескольких часов. По предварительным данным убито пять человек, среди которых хозяйка дома и её сын. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в ГОВД города Карабулака 11 июня.

Как рассказал источник, сотрудники спецподразделений начали штурм дома на рассвете 11 июня. Военнослужащими в ходе штурма активно применялись гранатометы, в результате чего дом загорелся. Место пожара на данный момент тушат два пожарных расчета.