Москва, 1 июня, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают начавшееся накануне снижение в ожидании встречи Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

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По состоянию на 09:01 мск баррель Brent торгуется на отметке $49,42, потеряв 0,951%. Фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени опустились на 0,904% до $48,66 за баррель.

Встреча стран — членов ОПЕК пройдет в Вене 2 июня. Они обсудят уровень добычи нефти, однако, по мнению участников рынка, каких-либо решений по ограничению добычи ждать не стоит.