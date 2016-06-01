Москва, 1 июня, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Среди всех автопроизводителей, официально присутствующих на российском автомобильном рынке, во второй половине мая 2016 года цены изменились только у 10 брендов, сообщает «АВТОСТАТ».

LADA. Granta Sport

Ценики нескольких своих моделей поменяла французская компания Peugeot. Кроссовер 2008, компактвэн 3008 и седан 408 подорожали на 1 — 3%. Хэтчбек 308 стал дороже на 3 — 6%. Сильнее всех подорожал седан 508, его цена выросла на 12 — 13,5%.

АВТОВАЗ изменил цены спортивных моделей LADA. Granta Sport и Kalina Sport в комплектациях Luxe и Kalina NFR подорожали на 2 — 4%.

Nissan и Skoda подняли цены на две модели каждая. У Nissan подорожали внедорожники Terrano (на 1,1 — 1,5%) и Qashqai (на 2,3 — 3,3%). Skoda подняла цену на лифтбек Rapid (на 0,8 — 1,3%) и кроссовер Yeti (на 1,3 — 1,9%).

Некоторые автопроизводители подняли цены только на одну из своих моделей. Ford увеличил стоимость седана Mondeo на 1,7 — 2,5%, а японская компания Suzuki повысила цену внедорожника Jimny на 1,2 — 1,4%.