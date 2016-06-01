Майма, Алтай, 1 июня, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Майма считается одним из самых крупных сел в России. Чистейший воздух, великолепная природа, размеренная жизнь — это те неоспоримые преимущества, которые делают этот населенный пункт притягательным. Однако не обходится и без минусов, один из которых — частое отключение электроэнергии.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Разъезд

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Особенно приятно летним вечером неспешно прогуляться по главной сельской улице или с ветерком прокатиться по ней же на велосипеде. Кстати, транспорт этот, кажется, есть почти у всех жителей села.

Итак, отправляемся на вечернюю прогулку по улице Ленина. Это вид из окна многоэтажного дома.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Вид из окна во двор

А это — еще один минус проживания в Майме. Здесь практически нет мусорных баков, у жильцов мусор приезжает забирать специальная машина. Это происходит каждый день, в определенное время. И Майма по вечерам «украшается» пакетами с мусором. А некоторые нерадивые жильцы и вовсе предпочитают просто бросить пакет на асфальт или в кусты и спокойно уйти.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM По вечерам дворы «украшаются» пакетами с мусором

Идем на главную улицу мимо импровизированного поля для подвижных игр. Дальше — детская площадка с различными снарядами.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Поле для подвижных игр

По пути видим дорожные ямы, наполненные грязной водой после дождя. Картина для местных жителей привычная.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Привычное состояние местных дорог

И вот, наконец, выходим на улицу Ленина. Только посмотрите, какая красивая здесь природа.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Улица Ленина

Татьяна Иващенко ИА REGNUM На улице Ленина нам предлагают традиционные гастрономические летние «радости»

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Всюду жизнь – из-под брусчатки пробилась трава

Идем в сторону так называемого Разъезда. Это сердце Маймы, транспортная развязка, связывающая село с городом Горно-Алтайском — столицей Республики Алтай. Проходим мимо здания казначейства.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Казначейство. Одно из самых симпатичных зданий райцентра

Погода в Сибири летом переменчивая. Только что светило яркое солнце, было жарко. И вот уже буквально через пять минут небо начало затягивать тучами.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Капризы погоды

Наш путь проходит мимо Детской школы искусств.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Школа искусств

Одна из достопримечательностей Маймы — троица белых оленят, сделанных из гнутых железных прутьев. Сельчане очень любят этих оленят, однако не в силах защитить их от хулиганов, которые то уши им погнут, то чем-то запачкают. Зимой, кстати, местные умелицы оленят одели в разноцветные наряды.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Троица оленят

Подходим к местной администрации. В этом здании также расположены совет депутатов и ЗАГС.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Районный «Белый дом»

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Асфальт около главного сельского здания «подкачал». Везде ямы и лужи

Еще одна традиционная летняя радость — около этого киоска с мороженым всегда есть покупатели.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Мороженое!

До республиканской столицы от Разъезда всего лишь 2 километра.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Разъезд

Железная чашка, зазывающая посетителей в местное кафе (почти всегда пустое).

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Еще одно железное изваяние

А здесь майминцам рассказывают о том, что такое «экономие».

Татьяна Иващенко ИА REGNUM А здесь майминцам рассказывают о том, что такое «экономие»

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Сильный ветер снес «рекламные конструкции» в центре села

А это — сцена на Разъезде. Здесь проходят все основные торжества в селе, а также концерты различных коллективов и дискотеки.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Главная сцена

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Самое вкусное мороженое

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Центр культуры

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Фонтан на площади работает не каждый день

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Скульптурная композиция около местного почтового отделения

За считаные минуты небо затянуло тучами почти полностью, однако солнечные лучи все равно пробиваются сквозь тяжелые тучи. Это Алтай!

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Капризы природы

Забавы сельских детей — мыльные пузыри на сцене, да «догонялки» с голубями.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Забавы

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Наша прогулка завершена, идем домой. Темнеет

Через дорогу видно парк Победы, где 9 мая чествуют ветеранов, там всегда чисто и ухоженно.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Парк Победы

А недалеко от парка можно наблюдать вот такую картину. Чуть поодаль здесь стоит тяжелая техника. Но, к счастью, такая картина открывается лишь при ближайшем рассмотрении, с центральной улицы этого мрачного пейзажа не видно.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Мрак

Местные жители считают, что Майма — красивейшее село. И многие туристы, побывавшие на Алтае, с ними согласны.

Село Майма является административным центром Майминского района Республики Алтай, крупным сельским поселением с численностью более 16 тыс. человек. Село расположено на правом берегу реки Катунь при слиянии с рекой Майма, в непосредственной близости с городом Горно-Алтайском. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Бийск — 97 км. Через село проходит дорога федерального значения Новосибирск — Ташанта (Чуйский тракт).