Майма, Алтай, 1 июня, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Майма считается одним из самых крупных сел в России. Чистейший воздух, великолепная природа, размеренная жизнь — это те неоспоримые преимущества, которые делают этот населенный пункт притягательным. Однако не обходится и без минусов, один из которых — частое отключение электроэнергии.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Разъезд

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Особенно приятно летним вечером неспешно прогуляться по главной сельской улице или с ветерком прокатиться по ней же на велосипеде. Кстати, транспорт этот, кажется, есть почти у всех жителей села.

Итак, отправляемся на вечернюю прогулку по улице Ленина. Это вид из окна многоэтажного дома.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Вид из окна во двор

А это — еще один минус проживания в Майме. Здесь практически нет мусорных баков, у жильцов мусор приезжает забирать специальная машина. Это происходит каждый день, в определенное время. И Майма по вечерам «украшается» пакетами с мусором. А некоторые нерадивые жильцы и вовсе предпочитают просто бросить пакет на асфальт или в кусты и спокойно уйти.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
По вечерам дворы «украшаются» пакетами с мусором

Идем на главную улицу мимо импровизированного поля для подвижных игр. Дальше — детская площадка с различными снарядами.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Поле для подвижных игр

По пути видим дорожные ямы, наполненные грязной водой после дождя. Картина для местных жителей привычная.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Привычное состояние местных дорог

И вот, наконец, выходим на улицу Ленина. Только посмотрите, какая красивая здесь природа.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Улица Ленина
Татьяна Иващенко ИА REGNUM
На улице Ленина нам предлагают традиционные гастрономические летние «радости»
Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Всюду жизнь – из-под брусчатки пробилась трава

Идем в сторону так называемого Разъезда. Это сердце Маймы, транспортная развязка, связывающая село с городом Горно-Алтайском — столицей Республики Алтай. Проходим мимо здания казначейства.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Казначейство. Одно из самых симпатичных зданий райцентра

Погода в Сибири летом переменчивая. Только что светило яркое солнце, было жарко. И вот уже буквально через пять минут небо начало затягивать тучами.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Капризы погоды

Наш путь проходит мимо Детской школы искусств.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Школа искусств

Одна из достопримечательностей Маймы — троица белых оленят, сделанных из гнутых железных прутьев. Сельчане очень любят этих оленят, однако не в силах защитить их от хулиганов, которые то уши им погнут, то чем-то запачкают. Зимой, кстати, местные умелицы оленят одели в разноцветные наряды.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Троица оленят

Подходим к местной администрации. В этом здании также расположены совет депутатов и ЗАГС.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Районный «Белый дом»
Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Асфальт около главного сельского здания «подкачал». Везде ямы и лужи

Еще одна традиционная летняя радость — около этого киоска с мороженым всегда есть покупатели.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Мороженое!

До республиканской столицы от Разъезда всего лишь 2 километра.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Разъезд

Железная чашка, зазывающая посетителей в местное кафе (почти всегда пустое).

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Еще одно железное изваяние

А здесь майминцам рассказывают о том, что такое «экономие».

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
А здесь майминцам рассказывают о том, что такое «экономие»
Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Сильный ветер снес «рекламные конструкции» в центре села

А это — сцена на Разъезде. Здесь проходят все основные торжества в селе, а также концерты различных коллективов и дискотеки.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Главная сцена
Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Самое вкусное мороженое
Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Центр культуры
Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Фонтан на площади работает не каждый день
Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Скульптурная композиция около местного почтового отделения

За считаные минуты небо затянуло тучами почти полностью, однако солнечные лучи все равно пробиваются сквозь тяжелые тучи. Это Алтай!

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Капризы природы

Забавы сельских детей — мыльные пузыри на сцене, да «догонялки» с голубями.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Забавы
Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Наша прогулка завершена, идем домой. Темнеет

Через дорогу видно парк Победы, где 9 мая чествуют ветеранов, там всегда чисто и ухоженно.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Парк Победы

А недалеко от парка можно наблюдать вот такую картину. Чуть поодаль здесь стоит тяжелая техника. Но, к счастью, такая картина открывается лишь при ближайшем рассмотрении, с центральной улицы этого мрачного пейзажа не видно.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM
Мрак

Местные жители считают, что Майма — красивейшее село. И многие туристы, побывавшие на Алтае, с ними согласны.

Село Майма является административным центром Майминского района Республики Алтай, крупным сельским поселением с численностью более 16 тыс. человек. Село расположено на правом берегу реки Катунь при слиянии с рекой Майма, в непосредственной близости с городом Горно-Алтайском. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Бийск — 97 км. Через село проходит дорога федерального значения Новосибирск — Ташанта (Чуйский тракт).