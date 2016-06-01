По главной улице, но без оркестра. Минусы и плюсы большого села
Майма, Алтай, 1 июня, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Майма считается одним из самых крупных сел в России. Чистейший воздух, великолепная природа, размеренная жизнь — это те неоспоримые преимущества, которые делают этот населенный пункт притягательным. Однако не обходится и без минусов, один из которых — частое отключение электроэнергии.
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Особенно приятно летним вечером неспешно прогуляться по главной сельской улице или с ветерком прокатиться по ней же на велосипеде. Кстати, транспорт этот, кажется, есть почти у всех жителей села.
Итак, отправляемся на вечернюю прогулку по улице Ленина. Это вид из окна многоэтажного дома.
А это — еще один минус проживания в Майме. Здесь практически нет мусорных баков, у жильцов мусор приезжает забирать специальная машина. Это происходит каждый день, в определенное время. И Майма по вечерам «украшается» пакетами с мусором. А некоторые нерадивые жильцы и вовсе предпочитают просто бросить пакет на асфальт или в кусты и спокойно уйти.
Идем на главную улицу мимо импровизированного поля для подвижных игр. Дальше — детская площадка с различными снарядами.
По пути видим дорожные ямы, наполненные грязной водой после дождя. Картина для местных жителей привычная.
И вот, наконец, выходим на улицу Ленина. Только посмотрите, какая красивая здесь природа.
Идем в сторону так называемого Разъезда. Это сердце Маймы, транспортная развязка, связывающая село с городом Горно-Алтайском — столицей Республики Алтай. Проходим мимо здания казначейства.
Погода в Сибири летом переменчивая. Только что светило яркое солнце, было жарко. И вот уже буквально через пять минут небо начало затягивать тучами.
Наш путь проходит мимо Детской школы искусств.
Одна из достопримечательностей Маймы — троица белых оленят, сделанных из гнутых железных прутьев. Сельчане очень любят этих оленят, однако не в силах защитить их от хулиганов, которые то уши им погнут, то чем-то запачкают. Зимой, кстати, местные умелицы оленят одели в разноцветные наряды.
Подходим к местной администрации. В этом здании также расположены совет депутатов и ЗАГС.
Еще одна традиционная летняя радость — около этого киоска с мороженым всегда есть покупатели.
До республиканской столицы от Разъезда всего лишь 2 километра.
Железная чашка, зазывающая посетителей в местное кафе (почти всегда пустое).
А здесь майминцам рассказывают о том, что такое «экономие».
А это — сцена на Разъезде. Здесь проходят все основные торжества в селе, а также концерты различных коллективов и дискотеки.
За считаные минуты небо затянуло тучами почти полностью, однако солнечные лучи все равно пробиваются сквозь тяжелые тучи. Это Алтай!
Забавы сельских детей — мыльные пузыри на сцене, да «догонялки» с голубями.
Через дорогу видно парк Победы, где 9 мая чествуют ветеранов, там всегда чисто и ухоженно.
А недалеко от парка можно наблюдать вот такую картину. Чуть поодаль здесь стоит тяжелая техника. Но, к счастью, такая картина открывается лишь при ближайшем рассмотрении, с центральной улицы этого мрачного пейзажа не видно.
Местные жители считают, что Майма — красивейшее село. И многие туристы, побывавшие на Алтае, с ними согласны.
Село Майма является административным центром Майминского района Республики Алтай, крупным сельским поселением с численностью более 16 тыс. человек. Село расположено на правом берегу реки Катунь при слиянии с рекой Майма, в непосредственной близости с городом Горно-Алтайском. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Бийск — 97 км. Через село проходит дорога федерального значения Новосибирск — Ташанта (Чуйский тракт).