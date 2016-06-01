Якутск, 1 июня, 2016, 09:28 — ИА Регнум. 1 июня фанаты вольной борьбы в Якутии организуют митинг в поддержку спортсмена Виктора Лебедева. Жители республики надеются, что после мероприятия капитан команды региональной сборной изменит своё решение и будет представлять Россию на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Организаторы мероприятия просят якутян прийти на митинг с паспортами, баннерами в поддержку спортсмена, национальными флагами Якутии. Жителям республики на митинге предложат подписать петицию в поддержку Виктора Лебедева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Исаак Бродский. Первомайская демонстрация (фрагмент). 1934

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«Сегодня ты поступил как тебе велит совесть — ты отказался от дальнейшего отбора на Олимпиаду. Это поступок настоящего мужчины, достойный уважения. Но ты не должен лишать Олимпийской надежды свой народ. Почти 10 лет мы с замиранием сердца следили за твоими победами. Многие твои болельщики ездили за тобой на все соревнования на Чемпионаты мира. Мы истинно гордимся тем, что у народа Саха есть спортсмен, доказавший на всех уровнях свой превосходство над соперниками. Виктор, мы уважаем твой выбор. Но столько литров пота пролил, столько сил ты отдал для заветной мечты попасть на Олимпийские игры. Дважды став самым сильным борцом мира, 5 раз становился чемпионом России, за 2 олимпийских цикла ты сам завоевал Олимпийские путевки. Всю эту огромную работу нельзя просто так взять и перечеркнуть, 40 лет твой народ ждет Олимпийца в борьбе. Мы считаем, что нельзя останавливаться и делать преждевременные выводы», — говорится в тексте петиции.

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Напомним, против отказа Виктора Лебедева от Олимпийских игр выступают многие известные спортивные деятели, в том числе тренер борца Владимир Модосян, который заявил, что не надо хоронить чемпиона, а нужно поддержать Виктора.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Лебедев отказался участвовать в летних Олимпийских играх в Бразилии после того, как на чемпионате мира по вольной борьбе противник Исмаил Мусукаев не признал его победы. Журналистам спортсмен сказал, что не считает себя победителем и уверен, что его «тащили судьи».