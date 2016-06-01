Иркутск, 1 июня, 2016, 08:54 — ИА Регнум. В поселке Маркова, который находится под Иркутском, строят квартал имени главы Чечни Рамзана Кадырова. Адрес квартала таунхаусов официально зарегистрирован в Росреестре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Строительство началось в 2015 году, сейчас достраиваются блоксекции. Сдача домов намечена на 2017 год. Как сообщает застройщик, на территории квартала предусмотрены детский центр, охрана, магазин, спортивный комплекс, сообщает «КП в Иркутске».

«Мои родители так решили назвать этот квартал, — пишет администратор группы в социальной сети. — Были в Чечне с визитом к Кадырову, все документы предоставили. Пока он не против».

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге топонимическая комиссия города решила присвоить безымянному мосту через Дудергофский канал в Красносельском районе имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Это решение вызвало широкий общественный резонанс. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ольга Галкина заявила, что в городе будет проведён сбор подписей против решения комиссии города. Сбор подписей стартовал 31 мая. Депутаты городского парламента также могут вынести вотум недоверия вице-губернатору Владимиру Кириллову, который возглавляет данную комиссию.