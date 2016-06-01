Москва, 1 июня, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Brent сохраняет «статус кво», потому что на каждую негативную новость она находит свою позитивную. Только череда однородных известий может выбить Brent из состояния равновесия, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Нефть

«В ближайшее время предстоит пережить сразу три события подряд. Если данные Американского института нефти (API) разочаруют, а 2 июня выйдет такой же печальный отчет от Минэнерго, это может вновь вызвать распродажи Brent. Однако помимо этого массу эмоций можно будет получить и в ожидании результатов предстоящего саммита ОПЕК, запланированного также на 2 июня», — сказала Афанасьева.

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«Все же не исключено, что представители картеля решатся на «незапланированные рынком» комментарии. И это может вызвать резкие разнонаправленные колебания — Brent может как добраться до 54,00 долл./баррель, так и спуститься к 46,00», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 1 июня, цены на нефть снижаются, поскольку инвесторы опасаются увеличения квоты на добычу нефти странами-членами ОПЕК по итогам встречи в Вене. Так, по состоянию на 06.59 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,94% — до $49,42 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,90% — до $48,67.