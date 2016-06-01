Москва, 1 июня, 2016, 11:11 — ИА Регнум.



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В Москве официально открывается летний сезон. В городе начинают работать детские и спортивные площадки, водные аттракционы, пункты проката лодок и велосипедов. Как заявили в пресс-службе мэрии, всего подготовлено порядка 120 зон отдыха у воды, где будут проходить различные мероприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Летом 2016 года (с 1 июня по 1 сентября) будет открыта 121 зона отдыха у воды, в том числе 12 зон с купанием, 44 зоны без купания и 65 мест массового отдыха около водоёмов», — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, для любителей танцев в парках города проходят открытые мастер-классы, а также музыкальные концерты.

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Напомним, по прогнозам синоптиков, лето в столице будет жарким. Как заявил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, средняя месячная температура будет выше нормы. Отметим, что в первый день летнего сезона, 1 июня, в городе устанавливается теплая и сухая погода. Столбик термометра в дневное время покажет +22 градуса.

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