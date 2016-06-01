Токио, 1 июня, 2016, 08:45 — ИА Регнум. На 9 заводах концерна Toyota Motor Corporation остановлены 14 конвейерных линий, сообщает агентство Kyodo News.

Toyota Motor Corporation

Причиной стали перебои поставок тормозных деталей, возникшие после взрыва на заводе компании Aisin Seiki Co. Ltd, входящей в группу Toyota.

Сообщалось, что в результате взрыва пострадали четыре человека в цехе сушки окрашенных деталей. Причины взрыва пока не разглашаются.

Это уже третья остановка производства на заводах Toyota Motor Corporation. Предыдущая пауза была вызвана сбоями поставок из-за землетрясения на острове Кюсю.