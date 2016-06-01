Москва, 1 июня, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Рубль, скорее всего, сегодня, 1 июня, будет находиться во власти ожиданий по ценам на нефть. Два важных события в жизни Brent, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, способны вызвать резкие скачки котировок, причем ситуация в текущих условиях выглядит малопредсказуемой.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Несмотря на то, что большая часть рынка уже долгое время решительно игнорирует и комментарии саудитов, и действия ОПЕК, запланированное на 2 июня полугодовое заседание ОПЕК все же может преподнести сюрпризы. Причем учитывая высокую степень разрозненности взглядов внутри картеля, не исключено, что в короткие сроки Brent может как добраться до 54,00 долл./барр., так и спуститься к 46,00», — пояснила Афанасьева.

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«Все это значительно расширяет потенциальные границы пары USD/RUB до диапазона 64,00—69,00 на ближайшие дни, причем динамика, которая закрепится спустя пару часов после объявления результатов встречи, может стать среднесрочным трендом по паре», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, российский рубль ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. Официальные курсы ЦБ РФ на 1 июня составляют 65,99 руб. за американскую валюту и 73,44 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 7 и 5 копеек соответственно. Нефть марки Brent подешевела на 0,94% — до 49,42 доллара за баррель.