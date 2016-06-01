Пекин, 1 июня, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Китай по-прежнему проводит испытания своего первого истребителя-невидимки «Чэнду» J-20, который, тем не менее, скоро поступит в войска, заявили в ВВС КНР. Об этом сообщает Reuters.

«Чэнду» J-20

Заявление ВВС Китая связано с появлением в китайских СМИ изображений новейшего самолета, а также сообщений, что истребитель уже встал на вооружение воздушного флота КНР. Тем не менее, по словам представителей командования ВВС, распространенная информация является «ненадежной».

"В настоящее время J-20 еще предстоит подготовить для поступления в войска», — сообщило ведомство 1 июня в своем микроблоге, отметив, что как и J-20, так и транспортный самолет Y-20 по-прежнему проходят летные испытания. «В ближайшее будущее J-20 и Y-20 — один за другим — будут приняты в войска, тем самым повысив боеспособность ВВС», — добавили в ведомстве.

По мнению китайских экспертов, благодаря J-20 удастся сократить технический разрыв с США. Из-за появившихся изображений некоторые аналитики сделали вывод, что КНР, возможно, опережает планы по созданию соперника истребителю-невидимке F-22 корпорации Lockheed Martin.