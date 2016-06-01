Москва, 1 июня, 2016, 08:26 — ИА Регнум. С открытием летнего сезона в 40 парках столицы начали проводить занятия для посетителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорпарка. В ведомстве отметили, что все желающие могут посещать занятия совершенно бесплатно.

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«В парках можно заниматься йогой, фитнесом, скандинавской ходьбой, бегом, скейтбордингом и другими видами спорта», — отметили в пресс-службе.

Так, различные спортивные тренировки организованы на Красной Пресне, в Воронцовском парке, в парке Садовники, Северное Тушино, в Кузьминках, в саду «Эрмитаж». В Музеоне по воскресеньям проходят тренировки с телеканалом «Матч», в Перовском парке — занятия аэробикой, на Воробьевых горах — по пилатесу. Кроме того, можно посещать уроки зумбы, — такие занятия открыты в саду «Эрмитаж», в Воронцовском парке, в Лианозовском и Кончаловском парках. Также, будут работать школы скейтбординга в Перовском парке, а научиться кататься на роликах можно будет в Парке Горького и Музеоне, Сокольниках, в парке Победы на Поклонной горе, в Измайловском парке.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, на День защиты детей (1 июня) парки Москвы подготовили мастер-классы, фестивали, игры и квесты. Мероприятия будут проходить с 28 мая по 5 июня. Основная часть праздника запланирована на 1 июня.