Симферополь, 1 июня, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Председатель фракции левых парламента города Квакенбрюк (Германия) Андреас Маурер на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил, что внесет в парламент вопрос о признании Крыма.

Айвазовский Иван Константинович (1817-1900) Вид в Крыму при закате сонца.1862

По его словам, инициатива, аналогичная той, что обсуждалась в парламенте Венеции, уже подготовлена. «В моем парламенте я буду этот вопрос ставить однозначно, хотя у нас нет там большинства», — сказал Маурер.

Он пояснил, что собирается также обратиться к коллегам в Восточной Германии, которые в своих парламентах имеют большинство, чтобы они тоже внесли такие обращения. По мнению Маурера, обсуждение даст возможность высказать все аргументы по теме Крыма и антироссийским санкциям.

Кроме того, Маурер, входящий в состав официальной делегации Германии из 60 человек, которая посещает Крым, заявил, что потеря рынков РФ из-за санкций привела к катастрофе немецкое сельское хозяйство.

Ранее резолюцию, призывающую национальное правительство осудить политику ЕС в отношении Крыма и добиваться отмены антироссийских санкций, принял парламент области Венето (Италия). В июне областные советы Ломбардии и Лигурии рассмотрят резолюцию о признании Крыма российским.