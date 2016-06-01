Рим, 1 июня, 2016, 08:09 — ИА Регнум. Городской совет Вероны принял решение присвоить президенту Украины Петру Порошенко звание почетного гражданина итальянского города за содействие в возвращении 17 бесценных произведений живописи, похищенных в ноябре прошлого года из городского музея Кастельвеккьо. Об этом, как передает 112.ua, заявил мэр города Флавио Този.

Вид Вероны и Реки Адидже с Нового моста (1747-1748)

«Это — символический знак признания со стороны нашего города, который хочет отблагодарить президента Порошенко за возвращение нашего культурного наследия», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кража картин из музея Кастельвеккио в Вероне произошла вечером 19 ноября 2015 года. Камеры видеонаблюдения зарегистрировали трех человек с закрытыми лицами, двое из которых были вооружены.

Сигнализация музея не сработала, так как в ограблении был замешан охранник музея, дежуривший в ту ночь в музее Кастельвеккио. С ним также были арестованы его брат и его невеста родом из Молдавии, которая и занималась транспортировкой и перепродажей произведений искусства.

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