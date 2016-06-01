Москва, 1 июня, 2016, 08:07 — ИА Регнум. С 1 июня 2016 года в России начали действовать актуализированные справочники стоимости авторемонта в ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности). Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

wisgoon.com Запчасти

Отмечается, что средняя стоимость запасных частей на автомобили увеличилась на четыре-пять процентов по отношению к предыдущей актуализации, то есть с декабря прошлого года. Показатель рассчитан на основании проведённого анализа изменения цен на те запчасти, которые повреждаются в страховых случаях чаще всего. За основу были взяты самые популярные автомобильные модели. Всего РСА проверил семь тысяч позиций.

Сообщается также, что в отношении стоимости нормочаса работ по ремонту показатель сильно зависит от марки автомобиля и от региона. По дорогим маркам машин, таким как BMW, Mercedes, Lexus в Центральном регионе стоимость снизилась на семь-десять процентов, в том время как в Западно-Сибирском и Северо-Кавказском регионах наоборот повысилась на пять-одиннадцать процентов.

Затраты на восстановительный ремонт по ОСАГО оцениваются по единым справочникам, начиная с 1 декабря 2014 года.

«Справочники включают в себя информацию о средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ в разрезе 12 экономических районов и подготовлены в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Банком России», — говорится в сообщении.

Начиная с 17 октября 2014 года эта методика является обязательной для страховщиков, экспертов-техников. Она введена для предотвращения разногласий по оценке стоимости ремонта.